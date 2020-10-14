Gogoro 自 2015 年上市以來，其獨一無二的外型、色彩美學到個性風格，為機車產業注入全新風貌。今 (14) 日Gogoro 發表全新 Gogoro GT edition 都會跑旅車系，承繼 Gogoro 品牌性能跑格血統，結合動感設計、卓越性能以及高實用性於一身，搭配全新調校的進階動力與舒適的空氣坐墊，鎖定喜愛極致性能和獨樹一格的目標族群。Gogoro 於第四季一口氣推出多達四款的 Gogoro GT edition 都會跑旅，也是 Gogoro 首次在 Gogoro 1 系列、2 系列與 3 系列同時推出特仕車款，讓消費者立即享受壯遊遠征的偉大公路旅行。

全新 Gogoro GT edition 在設計團隊的打造下，擁有讓人耳目一新的線條和運動跑格外型。在外觀造型上，Gogoro 1 GT、Gogoro 2 GT、Gogoro 2 GT ABS、Gogoro 3 GT 皆運用 Gogoro 獨有的調色手法，以經典「水泥灰」與俐落黃色標線，將車身與無盡的道路連結，俐落展現從容姿態；並打造更進階的動力輸出，可游刃有餘享樂操駕、自在追逐；更以黃色縫線重點勾勒 AIRFLOAT 空氣座墊，打造 GT edition 專屬識別。

Gogoro 1 GT 經典 Gogoro 1 系列第一台特仕車款

Gogoro 1 系列在 Gogoro 產品陣線中代表著經典，獨特的造車工藝和極致性能，更以一體成型鋁合金單體車架在市場上引起一陣炫風。此次 Gogoro 1 GT 車頭搭配 GT edition 限定大漠黃顯示字幕的無邊界智慧儀錶板，在細節中處處可見跑格精神，為 Gogoro 1 系列第一台特仕車款。所搭載的 G1-S 馬達，動力效能可輸出 7.2 [email protected] 5000 rpm 最大馬力及 202 Nm 最大輪上扭力，隨傳隨到的強勁動力和瞬間釋放的扭矩爆發力，展現 Gogoro 1 GT 的極致性能；載阻尼可調整後避震和高性能輪台，能讓輪胎緊貼地面維持穩定的行路性，同時能應付大部分特殊路況。再加上 Gogoro 1 GT 配置 226mm 加大的煞車碟盤、對向四活塞卡鉗及全新金屬油管，更能精準傳達每分剎車力道，配上 GT edition 識別高抓力坐墊，無論加速或過彎，提供身體更穩固而舒適的支撐性。

Gogoro 2 GT ABS、Gogoro 2 GT

Gogoro 2 GT ABS 在車頭搭載 Gogoro 品牌獨有的膠囊型 LED 頭燈，在大漠黃前燈環的環繞之下，成為鮮明的識別；而龍頭則搭配 GT edition 限定大漠黃多彩智慧儀表板和USB 充電孔，並配上 Gogoro 車尾燻黑標誌和消光黑鋁合金鋁圈，讓運動感和實用性大大提升。不僅如此，配上 12 吋 MAXXIS 高抓地力雙能胎和重車等級的 Bosch ABS 10 雙迴路煞車系統，能應付各式各樣的地形和車輛穩定性。除了外觀造型更加動感外，Gogoro 2 GT ABS 採用 AIRFLOAT®空氣座墊提供高彈性的支撐，有效緩衝並分散壓力，同時繡上 GT edition 電繡字樣和大漠黃縫線，與身車配色相呼應，更顯與眾不同。

除了 Gogoro 2 GT ABS 之外，還有 Gogoro 2 GT 車款供消費者選擇，不僅搭載 SBS 同步煞車系統，還多了多功能前置物空間，大大提升車輛實用性，內附 USB 充電插孔，隨時充電更顯方便。

Gororo 3 GT 暢行，快意騎乘

Gogoro 3 GT 依舊採用表裡如一的耐刮材質 PP (Polypropylene) 打造車身，水泥灰的配色在 PP 材質的呈現上依然呈現很好的運動感。此外，Gogoro 3 GT 配有倒車輔助系統，只要觸動倒車輔助鍵，即使在擁擠的車位中也能輕鬆移動。配備 12 吋消光黑鋁合金、MAXXIS 高抓地力雙能胎、前後輪標配雙碟煞，在超值性能配備中，即使在雨天溼滑路面，也能有效縮短煞停距離。同時搭配超大的行李箱空間，讓性能也能兼具實用。

即刻入手 Gogoro GT 車款，淘汰並新購電動機車，還可享有政府汰購換新補助，最高可享 $28,000 元 (以基隆市電動機車汰舊換新補助為例，並含 ABS 補助 $4,000 元)，補助後購車最低只要 $55,980 元起。2020/10/14 (三)起 至 2020/11/30 (一)止，購買 Gogoro GT Edition 車款即送 Gogoro X MANHATTAN PORTAGE 斜肩兩用包。此外，現在購車同享「ABS 車款送第 3 年延長保固」、「SBS車款送都會極輕風雨衣」購車優惠，及首年月繳 $499 騎到飽優惠2。另有最高 48 期零利率分期優惠方案，全車系最低日付只要 $353！

(科技)