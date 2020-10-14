美國愛達荷州知名學府楊百翰大學最近發出通告，呼籲學生切莫打歪主意，故意感染新冠肺炎，藉此捐贈帶有抗體的血漿賺外快，校方揚言，學生一旦被查獲，將祭出退學處分。

校方在通知中指出，「那些蓄意暴露在新冠肺炎感染者下，以染上此疾病，希望藉提供內含新冠病毒抗體血漿而獲報酬者，楊百翰大學深感困擾。」校方表示譴責此等行為，已積極在學生中追查證據，「故意感染病毒的學生，將立刻被勒令停學，「或許還會遭永久開除。」

東愛達荷公共衛生當局發言人表示，有聽說學生故意染病好賣血漿賺外快的傳聞。當地血庫也早已支付款項，交換包含新冠病毒抗體的血漿，每次捐贈最高可拿到2百美元（約台幣5838元）。

校方指出，他們能理解在疫情下學生面臨的財務壓力，但要求學生應該向學校尋求協助，而不是透過危害自己健康或安全的行為來應付開支。

楊百翰大學所在的麥迪遜郡，是愛達荷州新冠感染率最高的區域之一，衛生當局最近更把該郡納入高風險區域。

(中時 )