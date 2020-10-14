台鐵局與中科院今簽約，將安裝400套列車限速備援系統。（台鐵局提供）

普悠瑪事故後，台鐵局為提升行車安全，與國家中山科學研究院經近一年研究開發，列車「限速備援系統」已驗證可行，該系統已試裝1套在普悠瑪列車上。該系統之功能是讓ATP關閉後，將速度限制在60公里以下。台鐵局今日和中科院簽約，總計斥資2.45億元，購置400套，今年底前完成普悠瑪及太魯閣號列車共52套限速備援系統安裝。

台鐵局表示，除制度面的檢討與改善之外，也依據行政院總體檢報告之「增加ATP隔離後之限速功能」建議，思考如何善用現代科技去防範列車超速。去年8月與中科院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓列車在ATP隔離後，透過「限速備援系統」將列車速度限制在60公里以下，以確保行車安全。

除了積極推動系統設備面之改善措施外，台鐵局強化安全管控，成立安全專責單位，推動安全管理系統（SMS），並已陸續制訂及修訂完成ATP操作管理、出庫檢查、線上故障排除及分級處置等SOP，持續加強司機員正確駕駛行為等相關教育訓練及督導考核，以有效確保行車安全。

台鐵局長張政源表示，感謝中科院不計成本，在預算不變情況下，安裝套數由350套提升到400套，讓目前所有主力車型都安裝限速備援系統；台鐵去年重大事故及一般行車事故件數創歷年新低，今年1月至8月行車異常較去年同期大幅降低，準點率與去年同期相比，從89.84％大幅提升至94.21％，未來列車上均安裝限速備援系統後，對於維護行車安全將更有保障。

台鐵機務處副處長鄭國璽說，未來將制定管理辦法，當初ATP管理辦法不周全，導致司機員手動關閉，但因任何硬體都有故障機會，因此仍會預設手動關閉，但會有嚴格規範，會考慮在系統的開關上加「鉛封」，只要動過就知道，也可追究責任。

鄭國璽解釋，該系統運作是在ATP未正常運作的情況下自動啟動，只要車速超過60公里，就會自動切斷動力、緊急煞車，直到車速歸零，並回收電門，按下確認鍵才能重新啟動，但最高仍不得超過60。

(中時 )