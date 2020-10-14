美國即將到來的總統大選引發全球關注，目前各式民調中，多個民調皆顯示民主黨候選人拜登領先現任總統川普。前立委沈富雄日前在臉書上分析拜登將會大勝，他13日時更表示，拜登還會再拿下亞利桑那州，拉大與川普的差距，並指出，還有很多川普因此跑來罵他。

沈富雄13日在政論節目《少康戰情室》中表示，拜登和川普的差距還不只他日前預測的150票以上，因為他認為川普在亞利桑那州恐怕還要輸給拜登，「我覺得開出來的票的落差比這還大」。

沈富雄指出，美國全國有成千上萬的民調，有人把它通通收集起來，而且還看品質加以調，最後的模式大概超過100多種，「那我怎麼取，我是取它的中間值的中間值，最中間的，他跑不掉的，我還加了一個要求，拜登在佛羅里達勝出但輸掉德州，但是我忘掉亞利桑那」。

接著，沈富雄指著他日前做的美國選舉地圖說，「如果我再把亞利桑那放給拜登，這個圖又稍微不一樣了」，而他還設定了兩個要求，一是取中間值，讓數字不會太離譜；二是他認為佛羅里達川普擺不過來，「這樣的話，這個圖形就自然浮現」，他還發現有一份民調也很快就把川普和拜登間的差距做出來，「也是150，非常準的，這個跑不掉的」。

不過，沈富雄也透露，他的貼文貼出之後，很多川粉都來罵他，對此他也忍不住直言，「川粉現在的心態，跟韓粉非常類似，就是不容許他們喜歡的人輸，絕對不可以輸」。

沈富雄今(14日)也在臉書上PO文，並將日前製作的圖修改了一下，「小修一下，無關大局，將昨天的圖小修一下，Iowa與Arizona的顏色對調，選舉人票的差距拉大10票，不影響大局」。

(中時新聞網)