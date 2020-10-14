興達港是北高雄最重要的港口之一，為發展興達港與情人碼頭，民進黨立委邱志偉在立法院提出臨時提案，要求國發會針對興達港展開整體規畫，他提出「興達海洋公園」的構想，希望藉此帶動海洋觀光產業發展。

興達港的情人碼頭因為設施欠缺維護，往年遊客如織的盛況不再，民眾看不下去，向邱志偉陳情。邱志偉邀集交通部觀光局、海洋委員會，及高雄市政府海洋局等單位到現場會勘後，也認為碼頭遊憩設施不親民、對親子同樂並不友善，因此提出海洋公園的構想，並請相關單位協助規畫。

邱志偉指出，興達港近來開始大興土木，風電、海事工程研發及遊艇產業先後進駐，讓港區土地一塊塊被圍起來開發，但整體欠缺完整的規畫，也欠缺民眾易親近海洋的遊憩設施，未來興達港將是工業導向碼頭，不利於發展觀光產業。

興達港周邊有生態豐富的茄萣溼地公園、鄰近興達觀光魚市場，周假日採買魚貨的遊客多，規畫的海洋公園將能留住遊客，增加停留時間，也能活化國有土地、提升觀光服務動能，滿足國人旅遊需求。

邱志偉指出，興達港遊艇港碼頭BOT促參案過關，但開發期程長，並不利於地方發展，興達海洋公園應先規劃開發，增加遊憩及親海設施，增加茄萣區觀光底蘊。

(中時 )