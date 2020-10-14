網友發文爆料，立委趙天麟在美豬公聽會中低頭大玩俄羅斯方塊。

政府開放含有瘦肉精的美豬進口，立法院今（14）日召開聽證會，不過受邀學生上台發表意見時，民進黨立委趙天麟竟在台下低頭玩手機遊戲「俄羅斯方塊」，讓網友相當憤怒。對此，趙天麟回擊，指國民黨立委提了一些莫名其妙的臨時提案，玩俄羅斯方塊只是剛好而已，並貼出其他人也在玩俄羅斯方塊的照片。

臉書「韓黑父母不崩潰」PO文指出，「看清楚這就是我們高雄的立委」，批趙天麟國會殿堂大玩俄羅斯方塊，完全不管台上萊豬的審議、完全不顧高雄市民和全國人民的健康，並表示要「好好的幫他高調」。

網友看了傻眼表示，「可以罷免他嗎？不做事領錢是怎樣」「選這種立委來浪費我們的納稅錢，看樣子立委蠻好當的」「這就是高雄人選出來的好立委！果真顛覆了我的三觀」。

對此，趙天麟透過臉書回應，今衛環聯席委員會在討論修正「動物用藥殘留標準」等案，國民黨立委卻提了一些莫名其妙的臨時提案，立委吃什麼、委員會要訂什麼便當還要官方背書同意？還有臨時提案第六案，國民黨竟針對進口含瘦肉精美豬，比照菸捐模式「課徵市面售價數倍的健康重捐」，怒轟國民黨立委是沒做功課嗎？要向國人徵稅，如果不修法等於違憲，身為衛環召委的蔣萬安竟執意要針對第六案違憲表決。

趙天麟認為國民黨立委各種舉動，都只是為了要杯葛罷了，「面對這種無腦的提案與會議主席，玩俄羅斯方塊只是剛好而已！」並貼出其他人也在玩俄羅斯方塊的照片，意有所指的說「連提案的國民黨委員也不在意自己的提案吧」。

今衛環聯席委員會在討論修正「動物用藥殘留標準」等案。國民黨立委卻提了一些莫名其妙的臨時提案，立委吃什麼、委員會要訂什麼便當還要官方背書同意？ 還有臨時提案第六案，國民黨竟針對進口含瘦肉精美豬，比照菸捐模式「課徵市面售價數倍的健康重捐」，國... 由趙天麟發佈於 2020年10月13日 星期二

(中時新聞網)