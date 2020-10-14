投資人觀望歐洲央行的重要談話，以及德國和葡萄牙的公債銷售，德國十年期公債殖利率周三滑落，跌至五月以來低位，義大利公債同樣下滑。

市場對歐洲央行推出新刺激措施的觀望已經在過去數周支撐了公債市場。這些將讓低評等債務國家例如南歐等國獲益，相對於例如德國等提供了殖利率追趕機會。

避險的德國十年期公債殖利率在周三早盤跌至五月來的低位，來到-0.571%，下跌2個基點。義大利十年公債殖利率跌了相同水準，來到創紀錄的0.652%。

歐洲央行主席和首席經濟學家預計周三稍晚發表談話，市場關注刺激方案進度。

葡萄牙8年和17年公債拍賣預計將突顯出對南歐債券的需求，分析預期殖利率將出現新低。葡萄牙十年期公債殖利率目前在去年10月的低位。

分析師觀察到歐盟邊緣國家出現過於樂觀的態度，因為歐盟成員國的7500億歐元復甦基金仍有不確定性風險。

市場另一觀察數據，歐元區八月工業生產數據，預計將在當地周三午間發布。

(時報資訊)