跨國律師事務所Haynes and Boone周二出具報告指出，因企業苦於新冠肺炎疫情下燃油需求疲弱、原油價格走低及可用信貸短缺，第三季北美能源業的破產家數激增。

該報告指出，截至7～9月的3個月間，北美區有17家石油生產商尋求破產保護，使今年前9個月的聲請件數較去年同期暴增了21%。

由於石油生產商暫停或縮減勘探與鑽探活動以控制開支，油田服務商受到的打擊更大。第三季有26家油田服務公司新提出破產聲請，較去年同期的11家大幅增加。

由於銀行正在進行半年一次的信貨額度重審，北美能源業的情況料將雪上加霜。根據Haynes and Boone調查，經過秋季的信貨額度重審後，可用信貸估將減少15.7%。此前在經過春季的額度重審後，數百億美元的借款能力遭到取消。

Haynes和Boone表示，中游產業相對較不受近期市場動盪影響，但是隨著動盪時間拉長，以及石油生產商避免繁重合約，一些中游企業可能在今年結束前提出破產聲請。截至今年9月30日止，自2015年以來，僅有32家中游企業在美國聲請《第11章》破產保護，其中只有一家在第三季提出聲請。

(時報資訊)