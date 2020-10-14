網路詐騙層出不窮，一名鄭姓男子假借正妹照，在網路進行「假援交真詐財」，將上鉤男子約到指定地點後，傳訊「正在換衣會害羞」，要求將錢放到信箱再上樓，2名男子傻傻照做，結果根本沒見到人，信箱裡的錢卻不見，分別損失5000和2000元。警方循線找到「正妹」，結果發現是鄭姓男子，受害人大傻眼，鄭男則被依詐欺罪起訴。

據ETtoday新聞雲報導，21歲鄭男的IG帳號自介，直接就寫了按摩等親密服務的價碼，今年4月間，分別用相同方式，從陳姓、邱姓男子身上騙到5000元和3000元。

鄭男到案辯稱，因為用正妹照做網拍，太多人來問是否有做性交易，他被煩到受不了，才答應陳男、邱男援交。

鄭男知道朋友位於信義區的公寓大門沒上鎖，利用朋友不在家的時機，先後約出陳男、邱男，見他們抵達門口，就傳訊「我在換衣服」、「把錢放信箱再上來，不然我會害羞」，2男都乖乖照做，鄭男再趁他們上樓時，將信箱中的錢拿走。

(中時新聞網)