因應今年為1964年以來首次無颱風侵台，且6-10月上旬各水庫集水區降雨量為歷史平均值2~6成，水情吃緊。農委會農田水利署積極辦理巡查圳路、執行精確配水、實施分區輪灌、啟用備用水井等應變措施後，仍不敵嚴峻水情，農委會14日宣布，桃竹苗地區1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施，並給予受影響農民最大的照顧。

此次停灌範圍位於桃竹苗部分區域，以栽種水稻為大宗，針對目前仍在抽穗階段，停灌後將造成稻作無收成，因此政府將發放補償金，以確保農民生計。稻作補償金計算，以農家賺款的百分之一百零五，加生產成本計算；至於其他作物，亦將依作物類別及受影響程度，給予適度補償。

農委會進一步說明，補償申請作業將於停灌公告次日起展開，請停灌區內農民於公告次日10日內提出申請，並攜帶1、身份證或戶口名簿，2、印章或簽名，3、實耕者證明文件，4、農會或金融機構存摺影本，5、切結書等相關文件至各管理處工作站申辦。各工作站常態受理申請外，各地管理處亦將加派專人定期至各水利小組受理申請，減少農民舟車勞頓。

(工商 )