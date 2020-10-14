舞台劇《同學會！同鞋~》2015年首演至今，今年由最美黛玉之稱的「張玉嬿」全新加入當轉學生，14日受訪提到，自己當了多年演員，雖自北藝大畢業，對劇場不陌生，但畢業後就拍電視劇，再也沒上過劇場，有點「舞台恐懼症」，一旁的導演兼團長謝念祖爆料「她曾拒絕過表演工作坊邀約」，而表坊由賴聲川等人創辦，過去張玉嬿就是賴聲川引薦入行，讓她急忙澄清「賴老師是我恩師，不要這樣說」。

相隔10年再進劇場，張玉嬿坦言考慮許久「我不是用初生之犢看待自己，這對我來說不僅是工作」，她表示「要再回來這地方，對戲劇的初始之地，對我來說是生命回歸，以前以為生命是直線，但可能是個圓，之前錯過的後來遇到，我覺得不該錯過它，老天爺給我機會，讓我鍛鍊自己」，也坦言電視劇拍久會有慣性，認為劇場跟影視工作完全不一樣氛圍，在這邊重新獲得能量，「排練過程，對演員是很好沈澱學習，補充能源的地方，感覺差別感非常明顯」。

舞台劇《同學會！同鞋~》巡迴演出好評不斷，今年加入張玉嬿（前排右二）當新同學。（吳松翰攝）

劇團透露，是透過張玉嬿舊愛謝祖武牽線邀她演出，被問到接演是因為謝祖武？張玉嬿否認「跟他沒相關，對我來說不是工作，工作考慮是賺錢，拍戲我有更多選擇，近一兩年對影視工作有倦怠，反而《同學會！同鞋~》吸引我」，也提到在私人臉書分享《同學會！同鞋~》海報，寫下一句「回到劇場對我是生命的一場回歸」。

令張玉嬿震撼的是，正式演出時在舞台，看其他演員展現與排練完全不同的樣貌，「我只覺得像八仙過海，緊張到快死掉，心裡還一絲後悔」，自嘲拍戲多年來，從來沒有全身緊張成這樣，「我是新加入，排練時間有限，自信不那麼多」，坦言「那時還想，日子過得好好，這把年紀，幹嘛把自己置於這樣境地，跟自己過不去，真的嚇死了」，形容緊張到「想拿磚頭砸頭的感覺」。

日前台中、高雄首演好評不斷，台北加場也將全數售罄，張玉嬿因為壓力太大，即使愛吃甜點零食，依舊爆瘦5公斤，「他們演過40幾場，雖然我以前學過，但對我來說是『前世』的事，遙遠陌生又熟悉」，但感謝劇團演員給安慰，像是洪都拉斯跟她分享「他說他演《同學會》時，是他第一次演舞台劇，偉忠哥說他可以的，他演完第一場後就哭了，他可以理解我的心情」，不過張玉嬿笑說「我演完沒哭，但任督二脈打通了」。楊麗音也稱讚張玉嬿很厲害「她進步速度快，一下就追上」。

演員們被問到演藝圈近期痛失多位優秀藝人，若生命只剩一年，會為自己做什麼事留下紀念，楊麗音笑說「只能活一年？我要軋遍全世界帥哥」，立即被導演謝念祖虧說「哇！那這一年世界上的帥哥很辛苦哦」，張玉嬿則走務實派，「我會先把生命倒著走，先處理墓地，把身後事決定好，再來是與所愛的人道別。」《同學會！同鞋~》由蕭艾、張玉嬿、王琄、楊麗音、夏靖庭、湯志偉、洪都拉斯、吳世偉演出，「台灣人壽」特別贊助，並邀請1100名的醫護人員及250位的長照工作者能夠進到劇場看戲，16至18日於國父紀念館演出，購票請洽兩廳院。

《同學會！同鞋~》由蕭艾、張玉嬿、王琄、楊麗音、夏靖庭、湯志偉、洪都拉斯、吳世偉演出，「台灣人壽」特別贊助提供醫護人員免費觀看。（吳松翰攝）

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