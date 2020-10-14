全球關注的美國總統大選，剩下不到一個月的時間就要登場了，總統川普到底能不能夠順利連任，更是成為外界關注焦點。資深媒體人陳東豪分析，從民調來看，拜登並不是穩贏，川普也沒穩輸，他也忍不住直言，「美國總統大選太難猜了」。

川普確診新冠肺炎，被喻為美國大選的「十月驚奇」，也為大選投下變數。根據最新民調顯示，川普因為疫情，在年長選民的優勢逐漸流失，讓他的連任路不妙。同時，最新民調顯示，拜登支持度領先川普17個百分點，當中川普最自豪的經濟政績也輸給拜登。

陳東豪13日在臉書上表示，「美國總統大選太難猜了！」並指出，因爲拜登的支持度民調在8個搖擺州還沒過半，所以拜登沒穩拿過半的選舉人票，也就是說川普沒穩輸。他還直言，「但今年更難的是，不知道投票率該抓多少，好難啊」。

網友們也留言回應，「為什麼不容易看到拜登的支持者？除了那些主流媒體人外」、「十月驚奇未完待續」、「如果投票前沒有大事件發生，川普贏的機率比2016小非常多」。

(中時新聞網)