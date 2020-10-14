重陽節將至，縣長徐耀昌14日上午特別走訪竹南鎮3位百歲人瑞，其中，108歲的陳蕭曲妹是苗栗縣最年長的人瑞，除致贈敬老禮金、賀壽禮盒，並轉贈衛福部的金鎖片。竹南鎮長方進興陪同到場，並另外對鎮內2,887名79歲以上長者，發放1,000元重陽敬老禮金，以示敬老。

苗栗縣今年計有115位百歲人瑞，比去年增加10位，縣長徐耀昌在重陽節前夕展開慰訪活動，致贈每位人瑞敬老禮金1萬元、賀壽禮盒，並轉贈衛福部金鎖片，藉以表達對人瑞的關懷與祝福。

苗栗縣長徐耀昌14日上午前往竹南慰問百歲人瑞，竹南鎮長方進興陪同。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮長方進興（左二）與鎮代會主席何秀綿（右）14日慰問百歲人瑞。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

此外，縣府亦致贈80歲長輩重陽敬老U型按摩枕、結婚滿第60年的鑽石婚夫妻每對禮金3200元，同時辦理長青楷模、敬老楷模暨鑽石婚表揚活動，發揚敬老、尊老的美德。

今天上午，縣長徐耀昌會同立委陳超明夫人吳麗利、縣議員陳碧華、廖英利、張佳玲、竹南鎮長方進興、鎮代會主席何秀綿、里長、代表、縣府社會處長楊文志等人慰訪竹南鎮百歲人瑞劉正芳、陳蕭曲妹、朱阿清。

今年剛滿百歲的人瑞劉政芳，是日本人，東京女子學校畢業，在日本與留學的先生結婚，民國34年來到台灣，育有3男2女，目前與次子住在竹南鎮大厝里，精通國、台、日語，平時喜歡看書、聊天，飲食正常，不挑食。

108歲的陳蕭曲妹是苗栗縣最年長的人瑞，身體健朗，生活自理，喜歡跟家人、鄰居聊天，生活作息正常，因得知縣長要來探望她，一大早就起床等候，當縣長前往慰訪時，她說「很高興看到縣長」。

101歲的朱阿清，育有3子3女，目前與3子住在一起，個性開朗，耳聰目明，每天固定由看護陪同外出散步，不看電視，喜歡與人聊天，記憶力很好，陳年往事都記得清清楚楚，當縣長等人前往慰訪時，她親切的招呼大家就坐。

另外，竹南鎮公所為表達對鎮內長者的敬重及祝福，於九九重陽佳節前，對鎮內2,887名79歲以上長者，發放1,000元重陽敬老禮金。

方進興與代表會主席何秀綿及各級民意代表，除了陪同徐耀昌前往劉正芳女士、陳蕭曲妹女士及朱阿清女士等百歲人瑞長者家中祝賀，方進興並代表竹南鎮公所致贈祝壽金戒指1只及祝壽紅包新臺幣3,600元，祝福長輩身體健康、福壽延綿。

目前竹南鎮內共有10名百歲人瑞，分別為竹南里陳蕭曲妹女士及陳蕭月女女士、新南里李林玉蘭女士及謝賽琴女士、公義里朱阿清女士及黃金女士、公舘里陳林梅女士、正南里劉正芳女士、照南里陳林白菜女士及中港里謝旅安先生，鎮公所也一併祝福他們平安健康！

(中時 )