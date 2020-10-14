移民署南區事務大隊14日關懷法籍新住民吉雷米，吉雷米熱愛路跑，他獲獎無數，與獎盃合影。（林瑞益攝）

移民署南區事務大隊「到府關懷、宅配愛」活動14日來到湖內區，關懷法籍新住民吉雷米。吉雷米熱愛路跑，是台灣首位揹著三太子神像環島的人。他精通台語，他認為，透過當地語言，和民眾話家常，可以更了解在地文化。

為關懷新住民在台灣的生活情形，移民署南區事務大隊副大隊長熊德仁14日擔任列車長，與陸委會組長李佩儒、海基會副處長劉慧玲，舉行「到府關懷、宅配愛」活動，關懷新住民。

今年40歲的吉雷米在當地很有名氣，他熱愛路跑，過去10年來，得獎無數，他表示，拍照的獎盃只是一部分，樓上的房間還有很多獎盃，大概約兩百個吧。

吉雷米頗有語言天分，他自學台語3年，如今，在臉書成立「一粒米的母語教室」粉絲專頁，最近也受邀主持公視台語台「無事坐巴士」行腳節目。他還在2020年獲得移民署「第6屆新住民及其子女築夢計畫」補助，出版介紹台法文化與台語的書籍《一粒米、百粒汗》。

吉雷米表示，他是用羅馬拼音學習台語，台灣民眾使用注音，他也學會了。他是2013年從台北來到高雄，覺得高雄的天氣很熱，民眾很有人情味。

吉雷米14日應移民署的邀請，化身為台語小老師，跟熊德仁一起「拚」台語。熊德仁稱許吉雷米是比台灣人更台灣的法國人。

(中時 )