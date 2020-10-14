為了促進縣內4所大學、10所私立高中職的學生有更多展能的機會，新竹縣政府青年事務中心17、31日早上將於水圳森林公園舉辦「蓄勢待發show」青年社團展演、職涯發展活動，將有30個社團參與，還有勞動署分析職涯發展攤位，更可抽獎Switch、Airpods等。

新竹縣長楊文科表示，此次由青年事務中心提供一個平台，讓縣內各高中、大學的學生，有聯合展演的機會，且將主題訂為「接水管」，象徵著縣內學校彼此間的橫向連接，匯聚創意，也邀請縣民一起共襄盛舉，了解、認識現今青年學子的才華與想法。

參與活動的明新科技大學吉他社長林振翔說，他從國中開始參加吉他社，音樂改變他容易自卑的心態，從開學就準備在活動中演出，也期待可以與其他學校的社團交流。

新竹縣青年事務中心主任田永元表示，為了與社會接軌，活動也融入職涯發展議題，邀請勞動力發展署的「賈桃樂學習主題館」設攤，協助學生們分析自我的興趣、專長，以及職涯發展、宣導就業正確觀念及落實就業前的準備工作。

現場也提供精彩好禮，參與的民眾可於現場抽獎，獎項包括Switch、Airpods、Apple TV、腳踏車、禮券等萬元好禮，每場活動前100名參加的民眾，還能獲得新竹縣青年職人手作「環保木工手機架」。

此外，此次活動設有社團演出最佳人氣獎投票機制，民眾可於現場服務台掃描QR Code，選出最喜歡的表演社團，而獲票數最高的社團可得1萬元禮金，也鼓勵認真展能、表現的社團。

(中時 )