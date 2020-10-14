宜蘭龜山島因火山地熱緣故，出現神祕乳白色水體，成為知名的「牛奶湖」，吸引許多網美網帥前往拍照玩SUP立槳打卡。怎料，北投溪也出現大量乳白色溫泉水體，像極另類的「牛奶湖」，環保局獲報巡查，發現是北投熱海溫泉大飯店排出的廢水，依《水汙染防治法》處業者3萬元至300萬元罰鍰，並要求立即改善。

環保局說明，12日晚間接獲北投地區民眾反映，北投溪有大量白色廢水排出，稽查人員立即抵達民眾指陳地點，發現北投溪邊涵管排水口有白色廢水流出，北投溪水體遭汙染範圍約百餘公尺，於是循著道路側溝溯源稽查，於當晚10時許查到，位於北投區光明路上的北投熱海溫泉大飯店，因溫泉廢水未有效處理，致混合沉澱池白色汙泥排出道路側溝而流入北投溪汙染水體。

環保局表示，業者雖有汙水處理設備，並未能有效防治及處理致使乳白色廢水排入北投溪，由於汙染事證明確，已依違反《水汙染防治法》第30條第1項第2款規定逕予告發，將處3萬元至300萬元罰鍰，現場也要求業者立即停止排放，勿使廢水再汙染河川。

(中時 )