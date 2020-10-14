台中市副市長黃國榮強調，市府在聘任市政顧問時，請有能力者、卸任議員或退休一級主管等人員擔任，借重過去的經歷及累積的經驗，絕非綁樁腳。（盧金足攝）

市政顧問為市府建設提供意見，台中市議員鄭功進14日在民政業務質詢時表示，台中市政顧問高達750人，由人事處發出聘書，總數比台南市跟高雄市兩都加起來還要多，另類「超高趕北」，今年度花近50萬預算新聘387名「民政顧問」，質疑是綁樁手法，全市里長才625人，笑稱，「顧問都比里長還多」，副市長黃國榮表示，市府在聘任市政顧問時，邀請有能力者、卸任議員或退休一級主管等人員擔任，借重他們過去的經歷及累積的經驗，絕非綁樁腳。

鄭功進指出，市府每年花了近百萬「顧問」公帑，聘用超過千名顧問，建議市府各機關，不應只是廣邀顧問當門神，而忽略市府當初聘任各領域的專業顧問，提供市政諮詢的初衷。

他指出，依照六都現行市政顧問的最新統計數量顯示，台中市就有高達750人，由人事處發出聘書，正式由市政府核定的市政顧問，今年新聘387名「民政顧問」，質疑是到基層綁椿。

鄭功進強調，市政顧問聘用的基準不明，也無淘汰遴選的總量控管，連因涉及刑案犯罪的「顧問」，無退場及繳回背心、名片的機制，在許多重大市政建設的開工典禮，還能看到民政顧問，突然又可充當建設顧問，搶著與跟市長拍照。

他強調，各機關基於專業考量，聘用各行各業的傑出人士，只要能提出具體可管考的市政建議，不是壞事，但若只是「重量不重質」的聘任顧問，不僅影響其他專業顧問的公信力，也會造成大量公務資源的不必要浪費。

對議員關切市府聘任市政顧問議題，黃國榮強調，市府在聘任市政顧問時，請有能力者、卸任議員或退休一級主管等人員擔任，借重他們過去的經歷及累積的經驗，絕非綁樁腳，希望能讓市府與民意更接近。

(中時 )