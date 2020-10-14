「我不知道哪一個才是真正的自己。」今年三十多歲的鄭彥(化名)，高中時就罹患思覺失調症常有幻聽的情況，遇到人多時，情緒特別容易緊張，走在路上常以為別人在罵自己、對自己不友善，有時也因為內心壓力，對家人用不好的方式來表達情緒，逐漸影響自己與家人及外界之間的關係，知道自己的負面狀態，在外時卻努力隱藏，面對心理上的種種矛盾，對「真正的自己」逐漸感到困惑。

十年前鄭彥開始加入伊甸活泉之家，是讓鄭彥能盡情展現不同的面貌的轉捩點，每周至活泉之家畫畫，讓他釋放心中的壓力，喜歡用水彩創作的鄭彥，最常選用明亮的色彩畫出各式線條，而在這次的作品，鄭彥將一張臉劃成兩半，用不同的色彩填補其中，將心中對「真正的自己」做了詮釋。

「精神病人的房間」展覽自即日起至18日在剝皮寮歷史街區173-13、15、17號房間展出。（伊甸基金會提供／林良齊台北傳真）

伊甸基金會表示，許多社會案件發生時，許多輿論針對精神障礙者而來，認為精神障礙者是顆不定時炸彈，希望他們乖乖回去在自己家裡、房裡，不要出來亂；相反地，又同時期待精神障礙者要走出房間、走向人群，成為一個「正常人」。但其實無論是哪個房、哪扇門，都會需要社會上更多支持的力量，才能慢慢的被每一雙溫柔的雙手所開啟。

伊甸活泉之家舉辦展覽，期待讓社會上因為「未知」而產生的害怕、隔閡，能藉著不同的展區與空間場所彼此真實互動，看見精神障礙者多元的樣貌。「精神病人的房間」展覽自即日起至18日在剝皮寮歷史街區173-13、15、17號房間展出。

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