苗栗一名人夫阿明（化名）與妻子小美（化名）結婚多年，卻僅結婚當天發生過一次性關係，而且只是「碰一下」就結束，還被小美踹下床，因為覺得羞愧，憤而與妻子離婚，並請求精神賠償。不過法官審理後，駁回阿明的請求。

阿明控訴，他與小美結婚後，小美就到台中工作很少回家，近2年2人更是一個月才見一次面，甚至更少，即使小美在身旁，她也只顧玩手機，不願與他發生性關係，因此2人婚後只在新婚當晚恩愛一次，當時還因太久沒有做愛，以致2人一結合他就射精，小美還因此將他踹下床，讓他氣得決定離婚，並向小美請求精神賠償。

但小美駁斥說，是阿明婚後對她不理不睬，2人互動只能依靠手機傳訊息。至於阿明指控她不願發生性關係，事實是阿明不願碰她，儘管她裸體躺在阿明身旁，對方也無動於衷，她才要阿明去看醫生，卻被誤解在罵他「早洩」。

法官審理後認為，由於阿明與小美和解離婚，因此阿明無從主張自己是因判決離婚而受有損害來求償，認定阿明求償無理，駁回他的請求。全案可上訴。

(中時新聞網)