蘋果（Apple）iPhone 12以及iPhone 12 Pro這兩款全新手機，官網在16日才開放預購，但今日發表會後就有不少電信商、電商提前起跑預購活動，掀起熱潮。想要購買透過電商平台或是電信商通路購買的朋友，一起來留意吧！

＊電信商爭搶頭香 優惠送不停

一、台灣之星

台灣之星宣布在14日凌晨3時起開放消費者預留資料，即時掌握iPhone 12的第一手資訊：活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，凡至台灣之星官方網站留下消費者之基本資料(姓名/證號/聯絡電話)及申辦類型(新申辦/攜碼/續約)，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 12的即時資訊；除此之外，預留資料並於後續完成iPhone 12申辦且申辦成功者，也將祭出「限量AirPods Pro(原價$7,990)半價$3,995搶購資格」。

二、中華電信

中華電信宣布14日下午3點起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動（109年10月14日15點起至109年10月15日23點59分59秒止）；同時宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款新機將於109年10月23日上午8點，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

三、遠傳電信

遠傳於今(14)日上午11:00起開放iPhone 12全系列線上預約登記、遠傳行動客服APP(遠傳心生活APP)線上登記。遠傳祭出網路門市加碼送原廠配件購物金$1000、抽Nintendo Switch瑪利歐雙重包(市價$13640元)，更邀請今年4月底前申辦遠傳心5G早鳥優惠「iPhone 11搶得先機」方案用戶，回娘家升級換iPhone首款5G新機，再享破萬元購機折扣！遠傳將於10/23起全台直營門市直營/加盟/德誼及網路門市開賣iPhone 12/ iPhone 12 Pro！

四、亞太電信

亞太電信宣布全台亞太電信門市即刻起開放預約登記iPhone 12，取貨時間依實際到貨時間為準。有關最新的資費方案和優惠活動訊息將會在第一時間公布。

五、台灣大哥大

台灣大哥大跟隨蘋果官網的節奏，將在10月16日晚上8點開放消費者預購iPhone 12以及iPhone 12 Pro，最高有機會獲贈3000 momo幣。

＊電商平台出奇招 祭出放大券與耳機抽獎

一、蝦皮購物

蝦皮購物將於10／16中午12:00開放預約iPhone 12以及iPhone 12 Pro。另外更推出超殺預約優惠，下單最高回饋更破3萬元！即日起至10/15，於活動頁面購買「300倍放大券」，即可於預約時享300現金現折外，搭配「線上手機回收」最高更可享30,300元回收金，刷指定信用卡最高再省4,600元、最高回饋35,200元！

二、Yahoo奇摩購物中心

Yahoo奇摩購物中心同步推出新機搶先登記抽好康活動！消費者可於即日起至10/21上午10點搶先登記，不僅可享有首波搶購資格及Yahoo奇摩購物中心App開賣訊息推播 通知外，預約登記成功者還有機會抽Beats urBeats3 Lightning 入耳式耳機(市價1,990元)，讓消費者搶得先機還能抽好禮！此外，也同步推出限量iPhone 11下殺優惠、iPad及Mac超值回饋、超值配件等優惠活動。

三、friDay購物

遠傳friDay購物將於10/16(五)20:00與Apple官方同步開放預購，10/23正式開賣。為回饋購物會員，凡預購成功再加贈一個月安達行動裝置保險，更將於開賣日挑戰最速3小時到貨，不用排隊，在家就可以坐等新機到手！10月份適逢遠傳friDay購物「百貨週年慶」再加碼，即日起至11/1，消費滿$5,000再送$5,000折價券，HAPPY GO卡友最愛限時20點折10元，信用卡優惠則以星展銀行及上海商銀滿額可享最高NT$2,000刷卡金回饋。最令人眼睛為之一亮的則為消費滿$3,000元有機會將市值超過萬元的超人氣Dyson Supersonic 吹風機 HD03 限量全桃紅色＋專用透氣髮捲梳及順髮梳（雙梳組）帶回家！

(科技)