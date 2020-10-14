又有飯店不敵新冠疫情不支倒地！台北市以接待商務客為主的首都大飯店旗艦館，今發出公開聲明，將於11月1日起「無限期歇業」。

首都大飯店旗艦館位在台北市南京東路、建國北路口，是當地小有名氣的一間飯店，由於位在南京金融商圈內，是不少商務人士出差首選。但因疫情影響，台灣不僅觀光客進不來，連商務客也幾乎看不到，首都的營運承受極大壓力。

首都在聲明中表示，因今年初新冠肺炎爆發，導致全世界失序，無法過正常生活，更重創觀光旅遊業；然而背負人員生計管銷、沉重租金壓力，均已瀕臨臨界點，經集團內部數次慎重討論後，決定11月起辦理歇業。

此個案暴露出台北市在國旅市場弱勢的一面，當台灣民眾願意花錢走國內旅遊，台北市通常不是首選，也導致以國外商務客為消費主力的飯店，一旦接不到團客，或無法像寒舍艾麗轉為防疫旅館，就會面臨首都這樣的情況。

(中時新聞網)