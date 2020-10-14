總統蔡英文今日出席2020台灣國際智慧能源週開幕典禮，她表示，將打造台灣成為亞洲綠能發展中心，預計到2025年，可以創造新台幣1兆元的投資額，1.2兆元的產值，及2萬個工作機會。
蔡英文指出，綠能發展是「5加2產業創新計畫」和六大核心戰略產業關鍵的一環，透過再生能源的穩定運作，才有辦法落實2025年能源轉型的目標。
她預估，到2025年，可以創造新台幣1兆元的投資額，1.2兆元的產值，以及2萬個工作機會。
在2020到2025年之間，預計還會有14座風場陸續完工。去年開始商轉的風場，也吸引日本跟韓國的團隊來台灣取經，這也顯示台灣目前在離岸風電的發展，已經在亞洲居於領先的地位。
蔡英文強調，將讓台灣朝向「亞洲綠能發展中心」繼續邁進。第一，會明確提出長期發展的方向，加強國內外廠商長期投資信心。第二，完整規劃綠能產業鏈，完備綠能產業配套措施。國內綠能供應鏈已經完成盤點，除了在地化外，下一步，更要讓台灣廠商和國際友人，攜手打進國際盃。
第三，全力確保綠能供應穩定，讓台灣高科技產業，在這波全球供應鏈調整的挑戰中，確保競爭優勢；強化台灣的綠電競爭力，就是強化未來台灣產業的競爭力。今年，台積電向沃旭購買920MW離岸風電所生產的綠電，就是最好的例子。現在國際大廠，都非常要求供應鏈使用的再生能源占比，也有企業會要求產品製程要百分之百使用再生能源。
蔡英文重申，提高再生能源使用，不但符合國際潮流，更能幫助台灣廠商打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook的綠電供應鏈，繼續把握台灣在國際供應鏈中的關鍵地位。同時，我們也要利用台灣半導體的優勢，透過IoT、AI及5G的技術應用，加速推動智慧電網，讓台灣的電力系統全面升級。
(工商 )
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