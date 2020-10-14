蔡英文總統（中）14日出席「2020台灣國際智慧能源週開幕典禮」，在經濟部長王美花（右）及外貿協會董事長黃志芳（左）的陪同下走入會場。（鄭任南攝）

蔡英文總統（左）14日出席「2020台灣國際智慧能源週開幕典禮」，在頒獎時頒贈太陽光電創新應用產品設計獎給所有得獎者年紀最小的高雄市加昌國小學生代表蔡秉宏（左）時，蔡秉宏展現童心豎起勝利手勢讓蔡英文不得不側目多看幾眼。（鄭任南攝）

蔡英文總統（右）14日出席「2020台灣國際智慧能源週開幕典禮」，離開會場時未回應媒體的問題。圖左為經濟部長王美花。（鄭任南攝）

總統蔡英文今日出席2020台灣國際智慧能源週開幕典禮，她表示，將打造台灣成為亞洲綠能發展中心，預計到2025年，可以創造新台幣1兆元的投資額，1.2兆元的產值，及2萬個工作機會。

蔡英文指出，綠能發展是「5加2產業創新計畫」和六大核心戰略產業關鍵的一環，透過再生能源的穩定運作，才有辦法落實2025年能源轉型的目標。

她預估，到2025年，可以創造新台幣1兆元的投資額，1.2兆元的產值，以及2萬個工作機會。

在2020到2025年之間，預計還會有14座風場陸續完工。去年開始商轉的風場，也吸引日本跟韓國的團隊來台灣取經，這也顯示台灣目前在離岸風電的發展，已經在亞洲居於領先的地位。

蔡英文強調，將讓台灣朝向「亞洲綠能發展中心」繼續邁進。第一，會明確提出長期發展的方向，加強國內外廠商長期投資信心。第二，完整規劃綠能產業鏈，完備綠能產業配套措施。國內綠能供應鏈已經完成盤點，除了在地化外，下一步，更要讓台灣廠商和國際友人，攜手打進國際盃。

第三，全力確保綠能供應穩定，讓台灣高科技產業，在這波全球供應鏈調整的挑戰中，確保競爭優勢；強化台灣的綠電競爭力，就是強化未來台灣產業的競爭力。今年，台積電向沃旭購買920MW離岸風電所生產的綠電，就是最好的例子。現在國際大廠，都非常要求供應鏈使用的再生能源占比，也有企業會要求產品製程要百分之百使用再生能源。

蔡英文重申，提高再生能源使用，不但符合國際潮流，更能幫助台灣廠商打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook的綠電供應鏈，繼續把握台灣在國際供應鏈中的關鍵地位。同時，我們也要利用台灣半導體的優勢，透過IoT、AI及5G的技術應用，加速推動智慧電網，讓台灣的電力系統全面升級。

(工商 )