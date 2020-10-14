全台最大開發案桃園航空城經過多年規劃、評估及審核作業，桃園市政府指出，將於11月9日起辦理土地區段徵收公告，預計明年4月辦理優先區搬遷作業，邁向實質開發的重要里程碑。預計2024年10月完成安置及全區地上物搬遷，2027年底完成全區公共工程施工後辦理土地點交。

桃園航空城在2018年完成都市計畫審議、核定抵價地比例及區段徵收範圍，2020年4月通過土地區段徵收計畫審議，6月獲內政部核定，將於11月9日至12月9日展開土地區徵收作業公告，公告日起即停止移轉作業。

桃園市地政局長陳錫禎表示，桃園市政府以多元方向努力推動桃園航空城計畫，包括向內政部積極爭取將區段徵收審議範圍及抵價地比例提前至都市計畫階段確認，將審議機制由三階段整併為二階段，有效提升審議效率及合理性；率全國之先辦理全區聽證，召開超過200場公聽會及說明會，並以逐戶面訪、駐地工作站等多元方式，加強與居民溝通和說明。

告期間受理地主申領抵價地作業，若民眾不想配地，市府亦於公告期滿後15日內發給地價補償費，並規劃於今年12月15日至18日，4日期間集中辦理地價補償費發價作業。

陳錫禎表示，目前桃園市市府積極辦理地上物協議價購及複估作業，配合先建後遷安置原則，預計2021年4月辦理優先搬遷區作業，10月完成地上物搬遷，預計在2024年10月完成安置及全區地上物搬遷，2027年底完成全區公共工程施工後辦理土地點交。

(工商 )