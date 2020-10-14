港股13日因颱風全日停市，港股12日大升530點後，14日開高走低，收市穩守50日線（約24,605點）及100日線（約24,642點）。

恒指開盤漲159點報24,808點，創9月16日後最高，惟已見全日高位，一度倒跌150點，低見24,498點，跌破100日線（約24,642點）和50日線（約24,605點）後多空交戰，恒指中午跌66點。午後在上午波幅內走，尾盤回穩。恒指最終收報24,667點，升17點或0.07％，見近一個月收盤高位。

國企指數收報9,920點，升42點或0.43％。大盤全日成交額1,543.49億港元。

騰訊高見574港元，創新高，收升3％報573.5港元，成交居首達147.37億港元。

成交第二大是同樣創新高的阿里巴巴，收市升1.9％報297.6港元。恒大全日大跌一成七，成交達68.28億港元。

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