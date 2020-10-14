台南市近期接連發生暴力犯罪案件，影響市民觀感，台南市警察局10月7日起，全力執行一周的「掃蕩非法槍械、安居緝毒暨取締職業賭場」專案，更查獲非制式槍枝1支、模擬槍20枝、空氣槍2支、子彈17顆；查緝毒品案共33件47人，取締職業性大賭場2件64人。

台南市警察局長詹永茂表示，維護治安絕對沒有空窗期，為淨化台南市治安，展現全力打擊犯罪之決心，16個分局及刑警大隊總動員，全力執行掃蕩非法槍械、緝毒、取締職業賭場。

台南市刑事警察大隊表示，追查今年8月間曾姓男子所涉槍擊案，查出有多把改造槍彈是從南區某模型槍店所購買，該店經營者廖男涉嫌對外經營販賣操作槍牟利。

警方13日持搜索票展開掃蕩，當場查獲仿制式（模擬）手槍20支及各式拋棄子彈（可填充火藥）281顆等物，全案先行送驗，俟鑑識結果再依槍砲彈藥刀械管制條例偵處。台南市警局表示，今年度迄今已查獲非制式槍枝107枝、模擬槍85支、子彈1426顆。

刑事警察大隊大隊長林宏昇呼籲民眾，槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正已於6月12日生效，大幅提升非制式槍枝的刑罰，提醒民眾切勿以身試法，若持有操作槍者，請於今年12月11日前至各警察機關報備持有或自願繳銷，逾期遭查獲將處以最高新臺幣20萬元罰鍰。

(中時 )