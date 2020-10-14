新竹縣警察局新湖分局日前破獲橫行北台灣最大的彩虹菸毒品工廠，逮捕製毒、運輸等9人集團，新竹縣長楊文科、警友會副理事長李正義前往表揚，並頒加菜金、破案茶，獎勵警察破獲彩虹菸製毒工廠的辛勞。

新竹縣警局新湖分局、刑事警察大隊會同相關單位，由桃園地檢署指揮，7日前往桃園市中壢、龍潭等地區，破獲彩虹菸製毒工廠，起初彩虹菸成品、原料、半成品、捲菸器、製毒面具等，包含現金882萬、5部高級汽車，總價值上億。

警方表示，彩虹菸內含有三級毒品，吸食後容易亢奮，戕害青少年身心發展，此次破獲產銷一條鞭的毒品工廠，有助於減少青少年受害。

楊文科表示，防範毒品為縣府重要工作項目之一，為了避免毒品流入校園，並打造友善學習環境，讓孩子開心、家長安心，也是縣府總體策略，也感謝警察局守護安全，維持良好治安。

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(中時 )