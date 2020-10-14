錦雯媽吃隔夜菜險釀敗血 專家：「這族群」不能輕忽

藝人黃錦雯最近都在醫院照顧70歲的媽媽，(13日)受訪時表示，媽媽日前因吃「隔夜菜」導致食物中毒而住院治療，甚至差點引發敗血症，讓錦雯十分生氣但卻又無奈。錦雯回想起當時媽媽煮了一鍋芋頭米粉，沒吃完就放進冰箱約有3至5天的時間，後來又去市場買肉羹湯回來加進米粉裡一起煮，經過媽媽旁邊時還聞到米粉湯散發出酸臭的味道，生氣的對媽媽說：「你就不要因為這樣生病。」

錦雯媽吃隔夜菜險釀敗血 專家：「這族群」不能輕忽(圖/錦雯提供)

但「隔夜菜」是許多家庭餐桌上會出現的菜，長輩們總是認為不要浪費，不過該怎麼保存隔夜菜呢？或是隔夜菜會對身體帶來什麼負擔？毒物專家招名威接受《中時新聞網》表示，若食物在保存時無法完全隔絕空氣的話，很有可能會將空氣中的細菌和黴菌附著在食物上。另外冰箱裡也會有細菌和黴菌滋生，所以保存時要將保鮮膜包覆完全，容器也盡量選擇密閉度較高的有蓋容器，再次食用之前也要完整加熱，可以清除多餘的細菌和黴菌。專家也提醒，若本身有免疫性的疾病，像是肺炎、腎臟炎，腹腔疾病等等，最好不要食用隔夜菜，因為這些族群的人，身體可能無法正常代謝隔夜菜裡含有的細菌及黴菌或是微生物，就很有可能引發敗血病的產生。

錦雯媽吃隔夜菜險釀敗血 專家：「這族群」不能輕忽(圖/錦雯提供)

錦雯希望藉由這次媽媽的案例當作大家的警訊，也呼籲大家這種事是可以避免的，就不需要碰運氣，還好這次媽媽算運氣好。最後也嚴厲的告訴大家：「你本來是可以丟菜的，但是一出事，就是丟命。」

(中時新聞網)