禮納里部落抗議永久屋居住權，卻釀成七旬長老盧啟村引火自焚，獲悉消息的原民立委伍麗華表示不捨及憤怒，認為整起事件都因族人接收不實資訊造成的恐慌；屏東縣政府也表達強硬立場，強調將拆除的2處違建已嚴重影響地方公安，會擇期拆除。

曾擔任屏縣府原民處長的伍麗華坦言，永久屋確實存在很多問題，但公部門從來沒有迴避，當時希望永久屋居民能夠有自主產業，不過礙於法規限制，無法合法辦理民宿，因此向交通部與營建署溝通，永久屋民宿才在去年合法化。

加上當年集體遷村時，許多沒有分配到永久屋的族人，承受長年與親人分離的痛苦，屏東縣也著手修訂「永久屋自治條例」，並在議會三讀通過，使得永久屋基地的備災用地，可以開放族人自費興建住宅。

伍麗華指出，自己多次協助、也建議陳抗朝向檢討永久屋政策，但是侵占國有地且違建量體巨大是事實，經檢舉、糾正多次後，屋主簽下自行拆除切結書，卻發生帶領族人陳抗，引發意外，真的深表遺憾也無法認同。

其中一戶違建屋主、也是霧台鄉民代表李金龍則強調，陳抗訴求是永久屋的居住問題，這次縣府說要拆2戶，下一次會不會又有人的要被拆？拆的標準是什麼？當然自己會尊重縣府怎麼拆，但希望更多人看到重建過程其實法令是不符人性，會持續爭取族人居住與土地正義。

(中時 )