台中市總達客運的黃姓女會計，日前晚間行經中清路2段，攜帶2萬多張車票存根散落車道，哭喊「幫忙撿！」。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市總達客運黃姓女會計，攜帶2萬多張車票存根，日前行經中清路2段欲至市政府，提補助金申請，因受1陣強風吹襲，導致黃女手提的塑膠袋撕破，不少車票存根隨風飄散，當時相當驚慌，遇巡邏員警，管制現場交通約30分鐘時間，成功協助黃女將遺失的票根撿拾回來。

台中市警第五分局水湳派出所指出，黃姓女會計當時不顧車水馬龍穿梭車陣，一邊撿車票一邊哭喊幫忙，巡邏員警除在現場協助交管，並會同熱心民眾一同撿拾車票存根，花了約半小時才收回，被風吹飛的大部分票根，並排除現場交通壅塞。

目擊民眾說，看見白色飛舞的紙張灑落車道，以為貨車載運紙張，不慎飛落車外，見警察和路邊民眾幫忙撿拾，近看是車票感應紙，上面印著「總達客運」字樣。警方見車潮眾多且風勢強勁，擔憂飛舞車票影響交通安全，並實施交管，另有員警與路人加入「撿拾車票行列」，因2萬多張車票很多，花半小時撿回。

黃姓會計小姐指出，當天隨身攜帶約2、3萬張的車票存根聯，準備向市政府提出補助金申請，恰巧當晚正逢季節性強風來襲，吹破了裝滿車票的手提塑膠袋，因此飛灑在道路中。感謝員警及熱心民眾協助撿拾，未來更加注意確實包裹紮穩。

(中時 )