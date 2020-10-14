我國明年即將開放含瘦肉精萊克多巴胺的美豬合法進口，引發全國民眾恐慌，台中市議員陳文政14日在民政質詢時表示，台中托嬰中心與老人福利機構，僅有年度評鑑時，才會特別針對食安進行檢查，把關力道明顯不足。無論是嬰幼兒的副食品，或是老人的餐食，都可能含有豬肉或相關製品；而嬰幼兒發育未完全、老人家機能退化，若長期食用瘦肉精，憂心恐造成身體永久性的傷害。

議員關切中央開放含有萊克多巴胺的美豬進口後，長輩與嬰幼兒的食安如何把關？

社會局強調，《台中市食品安全衛生管理自治條例》已實施三年，規定豬肉及相關產製品的瘦肉精一律「零檢出」；托嬰中心一年有四次輔導查核，社會局安排訪視輔導，加強宣導嬰幼兒副食品的食安及衛生；至於老人福利機構，社會局每年稽查都會聯合衛生局檢查食品安全，一切依規定配合辦理。

陳文政指出，萊豬風暴以來，大眾的目光都關注在民間外食與營養午餐上，但國中小營養午餐過去已有特定的管理機制，且由業者、學校、市政府層層進行食安把關；相較之下，托嬰中心與老人福利機構目前僅有年度評鑑時，才會以衛生檢查的名義特別進行食材的檢查。

萊豬開放後，市府衛生局的檢驗量勢必暴增，陳文政憂心，托嬰中心與老人福利機構若沒有特定的辦法進行管理，售價低廉的萊豬將恐將流入。

陳文政表示，國人飲食習慣以豬肉為大宗，嬰幼兒器官尚未成熟，老人家身體機能正在衰退，這兩類民眾若長期食用瘦肉精，恐造成身體永久性的傷害。

他要求社會局，針對轄下的托嬰中心、福利機構，應訂定更嚴謹的食安管理作法。同時也要求市府，不要讓業者無所適從，應該要對有「牛哥豬地」認證的本土肉商進行造冊，並主動把優良的肉商資訊，提供給托嬰中心、老人福利養護機構、保母、甚至是關懷據點等單位參考選購，免除萊豬流入的疑慮。

(中時 )