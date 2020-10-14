中台灣觀光產業聯盟今（14）日下午召開「中台灣觀光發展論壇」，探討後疫情時代的觀光新前景、中台灣觀光發展的機會與挑戰等議題，共有320名產官學人士參與。同時亦邀請與會的126個單位簽署合作協議，協助中台灣觀光產業品質提升。

此次論壇以整合與創新作為核心內涵，提供業者、政府與學界互動交流平台，盼能落實業者實務經營、政府政策規畫與學界學術研究參考，並加深業者、政府與學界的對話溝通廣度和深度，創造與拓展觀光產業的多元面貌，促進觀光產業蓬勃發展。

同時，聯盟亦宣布即將推動的「安心旅遊」2.0加碼版，由政府補助1千元、聯盟再加碼500元，預計號召200～500家旅宿業者加入，並邀請全省1000家企業聯合推廣。預計發行1千萬張住宿優惠券，目標可促成10萬房間入住、創造5億元觀光產值。

中台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰表示，新冠肺炎疫情使國內觀光業者大受打擊，交通部觀光局為推動觀光產業建構，於各縣市推動成立區域觀光產業聯盟，從中協助產業推動食、宿、遊、購、行發展。

黃正聰認為，產業聯盟不僅是共識盟，也是產業間相互合作橋樑，透過公協會及地方組織的力量，共同推動觀光產業以達到最佳效益。由於當前國境封閉，觀光基金歸零、政府籌湊預算困難，推動「安心旅遊」2.0加碼版可望延續擴大國旅動能。

(時報資訊)