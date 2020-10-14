中華電(2412)宣布，攜手雲林縣政府導入各項智慧城市應用，與雲林縣政府合作，結盟在地三所科技大學、台大醫院雲林分院及資策會等推動多項5G合作，提供智慧農業、智慧防汛、遠距醫療、智慧救護、智慧觀光及智慧安防等服務，共同打造雲林成為5G智慧城市。

中華電雲林營運處總經理張文圖表示，中華電自今年6月30日正式啟用5G服務後，便不斷加速優化布建於全國的5G建設，其中，雲林縣府大樓是六都之外，第一個在縣政府辦公大樓擁有5G訊號的縣市，中華電全力支持縣府團隊，導入各項5G資通訊技術，共同打造雲林成為全國最亮眼的5G智慧城市。

為持續領先布局5G應用服務，中華電自107年起執行經濟部《智慧城鄉生活應用計畫》，已與雲林縣府合作「無現金大學生活城」及「未來超市智慧零售與台灣產業關鍵專利大數據」等成功案例，未來將擴大結合5G「高速率、低延遲、大連結」之特性，推展更多5G智慧應用服務。

雲林務農人數占全縣人口總數49.7%，生鮮蔬果、農產加工食品產量豐富多元，為台灣農業產值最高的縣市。為協助實現質與量兼備的精準農業，中華電信規劃「農業物聯網，AI管理顧田水」解決方案，目前已與雲林大型結球萵苣田合作，導入智慧化管理，架設微型氣象站及土壤三合一感測設備等，讓農民能夠即時且精準地得知田間土壤、氣候等環境資訊，並透過物聯網、大數據資訊搜集，進而提升農民耕種效率。

針對解決偏鄉地區的醫療照護問題，中華電與雲林縣政府、台大醫院已著手試點規劃「遠距醫療門診」，以皮膚科為先導計劃，透過5G網路及遠端連線設備基礎，讓專科醫師跨越時間與空間的距離限制為臨床病患診斷。

此外，布袋戲是台灣的傳統庶民文化，雲林更是布袋戲的重鎮，中華電運用5G科技推動雲林智慧觀光，特別於雲林國際偶戲節「男神時代．誰與爭鋒-科技互動特展」設置男神互動拍照區及影像互動牆，經由體感互動與AR影像合成技術，參觀民眾不僅可無違和融入霹靂布袋戲的經典角色和場景，還能與各男神的趣味互動下了解布袋戲歷史，使用QR-code掃瞄即可將現場照片下載至手機，留下獨特的觀賞經驗。

(時報資訊)