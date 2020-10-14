港股昨日因颱風暫停交易，今日市場關注大陸國家主席習近平周三的談話，對深圳經濟特區成立40周年發表重要演講。美股三大指數隔夜下挫，亞洲主要股市今日互見漲跌。恆指今日多數一路低走，尾盤拉起小漲0.07%。

周三香港恆生指數收漲17.41點或+0.07%，為24667.09點。國企股(H股)漲42.03點或0.43%，為9920.77點。軟體股漲1.8%，為表現最好的板塊。半導體跌3.6%，為表現最差的板塊。

總部在深圳的騰訊今日成交量第一大，收漲3.0%，報573.5港元，股價升破頂再創新高。成交量第二大為阿里巴巴，收漲1.9%，報297.6港元。

餐飲股全面走低。風電股則全面上揚，整體漲幅逼近10%。

餐飲股的周黑鴨逆勢大漲8.0%。調研顯示該公司已完成全年開店400家的預期，未來若無疫情影響，自營門點有望維持在去年水準。

(時報資訊)