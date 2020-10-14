勞動部勞動力發展署雲嘉南分署持續舉辦大型徵才活動促進就業。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心17日將在嘉義市東區體育館，舉辦大型徵才活動，31家廠商約有逾2300個職缺，近幾年很夯的健身中心開出最高60K的薪資，雲嘉南分署長劉邦棟說，求職者直接與資方面談，效率好。

劉邦棟說，參加徵才活動，不僅現場選擇性多，且直接與廠商面談，加速成功錄取的機會，求職者可以多把握，也提醒求職者找工作前要多花時間了解自己的需求及目標，更能有效率找到適合的工作。

雲嘉南分署表示，運動產業興起，雲嘉南轄內運動產業近3年求才需求量增加約6成，就業人數增加約5成，本次嘉義市最大場徵才活動也有World Gym嘉義店徵健身教練、健身諮詢專員月薪24K至60K。

還有首間進駐湖子內重畫區的大鼎冷鏈公司徵門市主管、品牌企畫，月薪約25K至40K，多家連鎖知名餐廳徵求幹部，月薪32K至36K，此外，知名企業耐斯、耐斯廣場、老楊食品、台積電台南廠、恒大公司等。

活動當天在嘉義市立棒球場停車場上午9點起有免費接駁車，活動詳情及職缺可上台灣就業通網站查詢。

(中時 )