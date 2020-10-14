刑事局國際科今年初與蒙特內哥羅警方合作，在蒙國首都波多里察破獲3處電信詐欺機房，逮捕92名台嫌並押解回台歸案，4月再緝獲機房金主陳姓主嫌到案。專案小組持續溯源追查，發現呂姓男子成立詐欺機手訓練基地，專門派遣機手到歐洲各國行騙，經長期跟監蒐證後，將呂嫌等3人查緝到案。

警方調查，在蒙國落網的92名詐欺機手中，有34嫌來自新竹縣竹東地區，深入追查發現，呂、林2嫌以「竹東公司」為名，對外招攬想要快速賺錢的年輕人，成為詐欺機房的機手，為竹東地區最大話務機手訓練基地。

該訓練基地成立已2年，在台中市沙鹿承租透天厝民宅做為據點，招攬年輕人受訓一個月後，隨即派遣給歐洲各詐欺集團機房，因歐洲申根簽證可在一個國家以觀光免簽停留3個月，所以詐騙機房成員會分別派到歐洲3個不同國家，每3個月相互輪調，在海外持續行騙。

另警方清查多家提供話務服務的系統商到案，發現都是由詐團曾姓幹部支付系統商費用。陳姓主嫌遭逮後，曾嫌、呂嫌等人不斷變換使用車輛、轉移活動據點，並使用人頭手機門號，多於深夜凌晨出入，避免遭到警方查緝，專案小組長期跟監蒐證，發動2波搜索行動，拘提曾嫌等3人到案，查扣高級房車2輛、手機10支、平板、現金17萬元、黃金項鍊1條、鑽戒1枚、詐欺文件1批、K他命1小包、K盤1個、槍枝零組件2組、監視器主機等贓證物。

(中時 )