36歲林姓男子因不滿姊姊講他壞話，今年1月28日買汽油回新店自家彩券行縱火，造成母親死亡、姊姊重傷，遭台北地檢署依殺人、公共危險等罪嫌起訴林男。台北地院14日召開延押庭，林男向法官請求交保，稱姐姐因傷在家休養，父親患癲癇，需要交保外出賺錢補貼家用，也希望到母親墳前上香致歉。

林男在自家彩券行工作，長期精神不穩，經常跟家人為生活瑣事爭吵。案發當晚因懷疑姊姊向父親說他壞話，與姊姊爭執，隨後到加油站買1桶汽油返家，向姊姊潑灑點燃。姊姊全身著火奔逃，屋內火勢擴大，林男母親被濃煙嗆昏，送醫不治，而林男姊姊雖和林父逃出屋外，但卻嚴重灼傷，送醫昏迷。林男犯後坦承縱火，北檢依殺人、公共危險等罪嫌起訴。

北院召開延押庭，林男透過律師表示，父親患有癲癇，姊姊也因為自己的犯行受傷在家休養、復健，家計無人負擔，希望交保出去幫忙賺錢、貼補家用。此外，母親因自己縱火身亡，一直沒有機會到墳前上香，希望交保後到墳前上香致歉。對此，法官評議後將做出裁定，先將林男還押。

(中時 )