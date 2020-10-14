國際貨幣基金組織（IMF）最新一期《世界經濟展望報告》預測，2020年全球經濟將收縮4.4％，但中國大陸經濟將增長1.9％，比6月預期值提升近一倍。IMF還表示，中國大陸經濟以高於預期的速度回歸正常，2021年中國經濟復甦增速有望達到8.2％。大陸外交部發言人趙立堅今天（14日）在例行記者會中表示，這說明大陸為世界經濟復甦注入動能。

趙立堅表示，相信大家還記得，世界銀行上個月也曾發佈報告，上調了今年中國大陸經濟增速預期，這充分說明權威國際機構紛紛看好中國大陸經濟發展前景，預測中國大陸是今年唯一能夠保持正增長的主要經濟體，這將為世界經濟復甦注入信心和動能。

趙立堅指出，中國大陸經濟呈現逐步回穩態勢，對世界經濟無疑是利多消息。疫情發生後，大陸積極開展國際抗疫合作，向150多個國家和國際組織提供了援助物資或資金，有力地支持了相關國家疫情防控。

趙立堅表示，中國大陸全面推進復工復產，加快恢復生產生活秩序，穩定全球產業鏈、供應鏈。大陸持續擴大對外開放，積極推進對外經貿合作，前三季中國大陸外貿進出口逐季回穩，累計增速轉負為正，這有效地提振了世界總需求，促進了國際貿易發展。

趙立堅最後強調，當前世界經濟呈現復甦跡象，但勢頭很不牢固，前景仍存在巨大不確定性，仍需要國際社會團結協作，攜手應對。中國大陸將繼續全面提高對外開放水平，推動形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

趙立堅表示，大陸同時也願繼續與各國一道，堅持建設開放型世界經濟，加強宏觀經濟政策協調，在疫情防控常態化背景下，推動經貿合作早日恢復正常，為世界經濟早日穩定復甦做出自己的貢獻。

(中時 )