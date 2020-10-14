金管會因應臺灣社會高齡及少子化趨勢，積極推動「全方位信託」計畫，希望未來產出更多信託商品，讓不同階層及社經地位的民眾，能夠獲得合理的照顧與安排，朝「普惠金融」之路邁進，台新銀行積極配合政府普惠金融政策，除協助民眾進行需求規劃達成理財目標，以多元開放產品平台滿足人生各階段理財目標，也是搶攻普惠金融的利器。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，投資平台的多元性與便利性是民眾選擇財富管理的關鍵考量，該行與80家以上的金融機構及逾六成的保險業者共同合作，打造出包含基金、海外有價證券、黃金、外匯、保險、存款與信託等完整且多元產品線，可陪伴與成就民眾不同人生階段的財富需求。

盛季瑩指出，隨金融科技應用日新月異，台新在數位平台的應用持續與時俱進，且不定期推出網路或行動銀行換匯優惠，及具市場競爭力的優利存款專案，同時領先業界推出讓民眾可直接透過台新網路銀行與行動銀行交易海外知名企業債券，並貼心提供小資族喜好的小面額e級Bond專區，只要5,000美元即可申購，滿足民眾各項投資理財需要。

台新銀並推出「日日扣」功能，民眾可在每月的1日至28日自由選擇扣款日，最多可以選擇28個扣款日，依據自身的金流狀況與市場變化，彈性調整扣款日，讓紀律投資的同時，又增添靈活彈性。盛季瑩說明，對投資新鮮人而言，可利用數位銀行Richart的「銅板投資」功能，新台幣10元即可定期定額投資，一樣享有日日扣的功能。

但對於民眾常有不知如何選擇標的困擾，台新銀行提供「智多新」做為解決方案。盛季瑩強調，「智多新」是藉由數位理財服務，讓民眾自由選擇基金投資組合，且依據民眾的投資需求，推薦適合的投資市場比例，這些配置比例都是經過動態配置與投資研究團隊深入研究後的建議，且專家團隊每月也會因應市場變化，提供調整配置的建議，就算是投資理財的初學者，也能輕鬆操作。

值的一提的是，除一般財富管理銀行常見的理財商品之外，台新銀行也打造出少數國內銀行能提供的「集合管理運用帳戶」，親自為民眾的投資理財把關，結合國內外知名專業顧問團隊，讓民眾享有兼顧績效與成本的投資管道。盛季瑩補充說，該行除具備多樣性的投資平台外，也提供「e指Fun心保」網路投保平台，現在只要透過簡單的三個步驟，就可以在家輕鬆完成車險與旅行平安險的投保，並且可以一站比較市面上各家保險公司產品差異，節省自己逐家比較所花的時間。

台新銀持續採取開放式產品平台的產品多元及創新獨賣產品，快速因應市場變化，提供民眾「超前部署」的風險分散建議及管理。盛季瑩強調，該行致力以最專業團隊及多元產品，用最真的服務，守護客戶資產，期成為民眾最佳的投資理財智慧好夥伴。

(工商 )