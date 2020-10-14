超市龍頭全聯旗下調理熟食自有品牌「美味堂」，繼今年與檀島港點、劉里長火雞肉飯等聯名後，14日宣布再攜手大成集團旗下「吉福雞舖」，將於10/16～11/19推出「美味堂X吉福雞舖潮汕滷水館」四款聯名商品，有「滷水吉祥元蹄」、「滷水福氣花生」、「滷水霸王雞爪」及「滷水極品鴨胗」，在巷口全聯就能買到，隨時方便加菜。

全聯表示，大成集團旗下「吉福雞舖」商品，從飼料源頭控管到烹飪，經過一條龍的完整品質控管，並擁有CAS、ISO22000、HACCP等嚴格認證，風味更是主打獨特的「白滷」滷味。

全聯指出，滷味是經典的粵式料理之一，在粵式滷味中，以潮式滷汁最講究選材及熬製方法，白滷水注重食材原有味道，主要以鹽調味外，大多加入香葉、八角、果皮等10多種材料來熬製，其口感清爽、自然回甘不膩口，是最大特色。

據全聯介紹，此次「美味堂X吉福雞舖潮汕滷水館」四款聯名商品的特色，「滷水吉祥元蹄」是特選國產前腿豬腳，並以紹興酒、薑、甘草、八角、香菜、沙薑、陳皮、丁香等多種食材，經慢火燉煮，冷食皮Q脆，帶筋口感，還有淡淡的紹興酒提味。

另外，「滷水福氣花生」精選台灣土豆，堅持不添加品質改良劑，精選多種中藥食材進行熬煮，從浸泡到燉煮耗時48小時，口感鬆軟，鹹香順口；「滷水極品鴨胗」則選用國產土番鴨鴨胗，長時間滷製冰鎮，再以醬油為基底，加入花椒、陳皮、甘草、南薑、沙薑等多種香料熬製滷水浸泡，最後以香油提味，鴨胗脆而入味。

還有「滷水霸王雞爪」嚴選紅羽土雞雞爪，爪大膠質肥厚，長時間滷製冰鎮，再以醬油為基底，加入花椒、陳皮、甘草、南薑、沙薑等多種香料熬製滷水浸泡，最後以香油提味。

因應新品上市，全聯表示，10/16～11/19買任一款美味堂滷味，加購「可口可樂纖維+」或「雪碧纖維+」600ml任2瓶，現折10元。另外，10/16～11/30活動期間，憑任二款聯名商品包裝至「吉福雞舖」民生店或成功店，可享單筆消費85折優惠。

(工商 )