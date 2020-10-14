中天新聞台將在今年12月 11日前完成執照換發，不過卻遭外界質疑，新任國家通訊傳播委員會（NCC）兩位新任委員王維菁、林麗雲過去對反媒體壟斷運動立場鮮明，在審查換發執照過程中恐有既定的偏頗立場。為此，今天NCC委員會議中，王維菁、林麗雲兩人提出臨時動議，要求依照NCC議事規則以及行政程序法，討論是否應迴避審查。不過，會後NCC發言人翁柏宗表示，委員會全體一致同意，兩位委員不需要迴避審查。

中天新聞換照案將在26日舉辦聽證會，成為新聞台為換照召開聽證會首例。在總統府五月的外流密件中，王維菁與林麗雲被提及肩負「處理中天」重任，當時總統府密件揭露「致達說，三名新任委員中兩人偏綠，可以配合處理中天，其中一位比較理想色彩，陳耀祥以後會負責溝通。」其中，「致達」就是蘇貞昌辦公室前主任、現任政務委員黃致達。

為此，今天NCC委員會議中，王維菁、林麗雲兩人提出臨時動議，要求依照NCC議事規則以及行政程序法，討論是否應迴避審查。會後翁柏宗轉述委員會結果指出，王維菁與林麗雲過去雖有反媒體壟斷運動的主張，但缺乏具體事證證明兩人在審查換照時會有既定的偏頗立場，因此一致同意兩位委員繼續參與審查換照，不需要特地迴避。

翁柏宗進一步表示，委員會的立場認為，反媒體壟斷是基於維護媒體市場多元、保障言論自由和多元呈現，這是核心價值，過去NCC也提出過反媒體壟斷的法案。

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(中時新聞網)