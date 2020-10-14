大陸戲劇女星趙麗穎去年生下兒子「想想」，升格當媽的趙麗穎產後積極回歸螢幕，她除了拍好古裝劇《有翠》外，趙麗穎近期也忙拍《誰是兇手》、《幸福到萬家》這2部戲，而陸網今（14日）就瘋傳趙麗穎一組拍戲照，但趙麗穎卻遭指拍戲皺眉、擺臭臉，不過下張照片中，女神則露出淡淡微笑。

趙麗穎近期連尬《誰是兇手》、《幸福到萬家》這2部戲，陸網今就流傳一組趙麗穎現身無錫拍《誰是兇手》的花絮照，只見趙麗穎穿著黑色風衣外套、腳踩黑靴，整體造型帥氣，但拍戲的趙麗穎卻緊皺眉頭、表情凝重，不過當她一離開鏡頭，趙麗穎就不時露出淡淡微笑，模樣超甜美。

《誰是兇手》是一部刑偵懸疑劇，該戲僅釋出由趙麗穎搭檔肖央、董子健演出，其他資訊都保密，而在網上瘋傳的照片中，趙麗穎的拍戲時表情凝重、不時皺眉，也讓外界期待她在劇中角色的發展，但值得一提的是，在路人鏡頭底下的趙麗穎，妝容與顏值依舊細緻，女神真實顏值超耐看。

趙麗穎日前才被曬挺孕肚上街拍戲照（左圖）。（圖／取材自趙麗穎、從鑫認識-寧波微博）

其實不只《誰是兇手》，趙麗穎日前才被PO出拍《幸福到萬家》的側拍照，只見趙麗穎為戲扮成孕婦，挺著大肚子上街，還倒在斑馬線上，趙麗穎一度還被誤以為是真懷孕，只能說女神趙麗穎人氣很夯，一舉一動都是話題。

(中時新聞網)