受新冠肺炎疫情影響，國人減少出國，導致前陣子國旅大爆發，宜蘭龜山島變成國人觀光旅遊的熱門選擇，也讓親民黨主席宋楚瑜回想起過去龜山島從軍事管制區，到開放觀光的重大決策經過。

宋楚瑜昨（13）日在臉書回憶起擔任台灣省主席任內，有許多宜蘭鄉親向他表達，爭取開放龜山島觀光，將此事向當時的總統李登輝報告後，李指示他去了解一下相關情況。

為此，宋楚瑜找來國防部來一起研究，了解到當年龜山島屬軍事管制區，設有諸多軍事防衛設施，主要是為防範共軍從蘭陽平原進行登陸作戰之用，開放觀光恐影響軍事作戰佈署。

為實地了解情況，民國82年5月1日，宋楚瑜和當時的國防部長孫震、參謀總長劉和謙上將及陸軍總司令陳廷寵上將，一同到龜山島勘察，反覆討論後，終與國防部達成初步共識，在確保軍事設施安全無虞下，可進行適度開放，也將此結論向李前總統呈報，並交由李前總統做最後的決策。

宋楚瑜說，因父親的關係，以及在經國先生時代參與軍方協調工作，讓他與軍方將領多所接觸因而結緣，能順利請來幾位重要軍事將領共同討論此事，同時深知當時龜山島屬軍事管制區，要作出開放觀光的重大決策前，必須先與軍方充分交換意見，必要時還需要實地勘查，而非隨意決斷。

宋楚瑜指出，更重要的是，軍事管制區的開放事涉三軍統帥權責，即便當時與國防部已有初步結論，也必須向總統呈報，由總統來宣布最後的決策，很高興在這些溝通努力下，李前總統隨後也宣布龜山島朝有限度、局部開放觀光方向來規劃，才讓國人得以一窺龜山島及其海域秀麗景色。

前一陣子國旅大爆發期間，宜蘭龜山島是國人觀光旅遊的熱門選擇，這讓我回想起在擔任臺灣省主席任內，有許多宜蘭鄉親向我表達，爭取開放龜山島觀光一事，我將此事向當時的李登輝前總統報告後，李前總統指示我去了解一下相關情況。 ... 由宋楚瑜找朋友發佈於 2020年10月13日 星期二

(中時新聞網)