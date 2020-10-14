苗栗縣卓蘭鎮立停車場自興建以來，提供民眾免費停車多年，原是為了方便鎮民到附近市場採買，卻因「不收費」遭附近住戶長期占用，為滿足市場購物民眾的停車需求，公所將停車場將委外經營，預計今年底開始收費，附近住戶雖深感不便，但大多鎮民認同「使用者付費」常理，盼早日解決霸占問題。

卓蘭鎮公所指出，卓蘭鎮立停車場建於2016年，用地為公所向地主承租，目的是為了活絡市場，方便民眾採買時有車位停，因此多年來不收費，但有鎮民抱怨停車場被附近住戶占用，到市場買菜總是一位難求，為解決長期占用問題，公所欲將停車場委外管理，但廠商對於標案卻是興趣缺缺。

公共設施管理所指出，卓蘭鎮立停車場格數少且用地小，廠商考量經營成本不願投標，因此停車場閒置多年，日前終於有廠商願意進駐，目前正在向工務處申請停車場登記證，並計畫建置相關設備，未來可提供38格停車位，廠商擬採計時、計月收費，1小時20元。

卓蘭鎮立停車場位於光明路與三和路交會處，鄰近卓蘭鎮公有零售市場，公設所表示，未來停車場委由廠商管理、收費，原使用者必然受影響，但使用者付費理所當然，地方推行不容易，希望能促進市場活絡、解決占用車位與違停問題，若申設停車場順利，最快11月中旬開始營運，成效有待長期觀察。

(中時 )