台北市長柯文哲今表示北市不可能讓新北綁架北環、南環、東環段，環狀線要由一間公司營運，新北市捷運局長李政安回應，今年8月雙北就有共識未來環狀線要由一家公司經營，但南環、北環完工至少要等到2029年，東環更是連核定都還沒，甚至未來雙北市長是誰都不知道，「有必要現在就先主張要由誰營運嗎？」，新北在9月就已發函北市，環狀線「堅定收回」。

李政安說，環狀線由新北出資、自負盈虧，只是委託台北捷運公司營運，並簽訂三年合約，當初即約定在合約到期前，要決定由北市繼續經營還是收回，因此新北早在日前發函給北市捷運公司與捷運局，希望盡速協商，把這件事更圓滿。

李政安說，早在8月雙北副市長會議中，就有共識環狀線最後要由一間捷運公司營運，但南、北環要等到2029年才完工，東環更久，到時候誰擔任市長都不清楚，有必要現在先主張誰來營運嗎？

李政安表示，未來變數太多，也許交通部會有整體考量，新北會持續堅定收回環狀線的意願。

(中時 )