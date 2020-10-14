之所以能成為幫忙普羅大眾解決感情問題的兩性專家，除了通透的腦袋，通常自身經驗也讓人嘆為觀止，作家H近來上節目透露曾有過一任女友，當初相當主動又宣稱自己「旺夫」，他於是決定給彼此一個機會，沒想到對方各方面都展現十足的強勢，讓他苦不堪言喊分手，但分開後更是惡夢一場，讓H直呼這一任女友是貨真價實的「恐怖情人」。

作家H在《新聞挖挖哇》節目上，分享控制型的戀愛經驗，表示這任女友不但喜歡掌控，還處處表現過激，例如上一秒吵架呼巴掌，下一秒又抱著撒嬌，在上時也會施展暴力，曾活生生在他背上刮出兩道血痕，H剛開始覺得女方是愛玩，但後來女友展現真正的控制慾，經常查看他手機，他只要對女性說「有空嗎？」，女友就直接翻臉大鬧。

後來H決定分手，但對方不願放手，開始無所不用其極挽回，竟然偷偷潛入他的公寓狂敲門，次數多到他開始害怕，最後是完全封鎖一切聯絡方式，加上搬離該處，才終於擺脫，而兩性專家辛西亞，則說有聽過男讀者抱怨老婆是嚴重控制狂，收納方面吹毛求疵，吃飯一定要用餐盤，外出用餐還把餐盤帶去用，時間一長，讓老公覺得彷彿在吃牢飯。

更誇張的是，某次控制狂老婆看見報導寫著，男性私密處不夠乾淨，與之發生關係的女性會有較高機率得子宮頸癌，結果老婆開始規定老公小便要抖10下、內褲不能出現黃漬、行房前要徹底洗澡等，甚至會要求幫另一半清洗私密處，最後走火入魔，要求要在丈夫的私密處噴酒精消毒，光想像就痛爆，辛西亞覺得事態嚴重，堅持要讀者帶老婆去看身心科，結果證實老婆這些行為是焦慮症所致，內心生了病。

(中時新聞網)