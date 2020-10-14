砂石車在國道爆胎，導致後方休旅車追撞釀悲劇！（民眾提供／廖志晃南投傳真）

國道3號南投段，13日晚上8點發生追撞死亡車禍！李姓男子駕駛砂石車，行經北上223公里處時，因為爆胎停在內車道；康姓男子駕駛休旅車，從後方追撞，經過劇烈撞擊，康男當場失去生命跡象，送醫急救仍告不治！

康姓男子在南投地院擔任法官助理已17年，已婚育有一子一女，平日工作表現優異，事故發生當天，他因為加班延遲下班，想不到在返家途中發生意外，地院同仁都感到非常驚愕與傷心！院方表示，將會協助家屬主張相關權益，以及處理後續事宜。

據了解，李姓男子駕駛的砂石車，因為右後輪爆胎停在內側車道約1分鐘，當時有閃雙黃燈警示，但是沒有放置車輛故障警告標誌；康姓法官助理駕駛休旅車從後方追撞，然後彈到外側車道，休旅車的車頭全毀、安全氣囊爆開！而康姓法官助理因為遭受劇烈撞擊，當場失去生命跡象，經送醫急救仍然回天乏術。

警方調查，兩人都沒有酒後駕車，至於車禍發生的確切原因，將進一步調查，釐清責任歸屬。

(中時 )