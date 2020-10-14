電子配件品牌CASETiFY於Apple iPhone 12 正式亮相之後，宣布推出最新系列iPhone 手機配件，為iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及 iPhone 12 Pro Max帶來美感時尚更兼顧全方位防護的手機殼！即日起可於官方網站訂購。

CASETiFY於2011年成立，旗下的手機殼因其絕佳的防護力而聞名於全球。其最新iPhone 12「2020強悍防摔手機殼」即以永續材質、可50%回收的聚碳酸酯原料製成，使用環境友善的噴墨印刷，並以100%可回收的材質包裝。為了在生產過程中努力降低碳足跡，CASETiFY的生產設備運用雨水回收等推動永續經營的設施，並成功獲得ISO14001的認證。

為提高電子產品的保護力，CASETiFY今年更首度推出具有抗菌能力的保護殼，升級版「2020強悍防摔手機殼」及全新系列「特強防摔手機殼」皆採用品牌專利的DEFENSiFY顏料作為塗層，有效消滅手機表面上的99%細菌，提供更強保護。

CASETiFY採用品牌專利DEFENSiFY顏料作為塗層，首度推出具抗菌能力的保護殼，加強手機防護力。（CASETiFY提供／黃慧雯台北傳真）

CASETiFY集保護性和美學於一身。為了符合Apple商品外觀特色， 每款iPhone手機殼皆具備不阻擋閃光燈孔的相機圈，並搭配略高於螢幕的邊框設計，減少手機螢幕受到刮損的機會。而各款式皆提供豐富色選及客製化元素，人人皆可依據喜好自由設計充滿個人風格的保護殼。今年度CASETiFY最新的產品如下：

＊2020強悍防摔手機殼：以CASETiFY專利qitech的雙層緩震材料設計，並通過高度6.6英尺的跌落測試認可，360º保護iPhone的各個角落。產品厚度低於12mm，是最輕薄、也提供最多樣款式的客製化防震手機殼；最新系列更採用具備永續特色、可50%回收的聚碳酸酯原料做設計，讓你在保護電子產品的同時，也能擁有友善環境的新選擇。

＊特強防摔手機殼：採用CASETiFY創新雙層緩震qitech技術完美包覆手機四個角落，更達軍用級標準3倍的保護認證，可承受高達9.8英尺的摔落。為了成就最佳的保護與出色的耐摔性，每個細節都歷經重重測試。不僅提供豐富的彩色與透明款式選擇，更採用永續材料、可50%回收的聚碳酸酯原料做設計。

＊皮革手機殼：純素皮革手機殼由90％可回收材料製成，可被生物分解，更以精緻奢華的質料手工製作而成，並搭配獨特不阻擋閃光燈孔的CASETiFY相機圈。

最新系列「皮革手機殼」以90％可回收材料製成，可被生物分解並以精緻奢華的質料手工製作而成。（CASETiFY提供／黃慧雯台北傳真）

這個月CASETiFY亦將推出首個手機殼循環再用計劃 - RECASETiFY，邀請消費者將二手iPhone手機殼和AirPods保護套送回到品牌回收中心。為傳遞品牌「零」的使命理念，每個退回的產品都將視乎產品狀況而翻新轉售、回收或被安全地處置，而消費者下次於CASETiFY.com上購買即可獲得15％的折扣。這項新計劃目前可於美國和香港等地執行，其他國家與地區也即將推出。

(科技)