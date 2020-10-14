台鐵中壢臨時後站啟用地下穿越道同步封閉。(呂筱蟬攝)

為配合機場捷運延伸線中壢站暨鐵路地下化先導工程，台鐵中壢臨時後站及跨站天橋14日啟用，乘客即日起經由跨站天橋2樓進入月台搭車，原本的地下穿越道同步封閉。桃園市長鄭文燦說，未來中壢車站為捷運及台鐵共構的地下三層車站，將成為南桃園重要的交通及商業樞紐。

交通部鐵道局表示，機捷延伸至中壢車站相關工程，施工期間為維持既有鐵路營運，以先建後拆方式遷移既有中壢後站，原有的中壢後站、2座人行地下道在新後站啟用後封閉拆除，接續進行機捷A23站主體施工以及台鐵臨時軌切換所需之軌道及月台工程，目標與桃園鐵路地下化施工無縫接軌。

新落成的中壢新站為三層樓結構，其中1樓為旅客售票區，2樓及3樓為辦公及機房用地，未來民眾購票後需經由跨站天橋2樓進入車站月台候車，也新設無障礙電梯、無障礙坡道及親子廁所等設施，便利攜帶大件行李及行動不便者使用；而跨站天橋2樓是付費區為旅客進出月台動線，3樓則是非付費區，跨越鐵路連通中壢車站前後站，取代原本的人行地下道，提供舒適便捷的旅運動線。

此外，交通局也配合規畫旅客臨停接送區、計程車排班區、YouBike租賃站、公車轉乘區等轉運設施，讓旅客轉乘更方便。

(中時 )