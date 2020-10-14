武漢國中老師張碧純獲全國閱讀磐石獎閱讀推手個人組獎項。（呂筱蟬攝）

教育部舉辦全國閱讀磐石獎14日頒獎，表揚磐石學校國中小組及閱讀推手個人組，桃園市榮獲磐石學校有光明國中、楊梅國中、石門國小、內定國小及文化國小，個人組獲獎者之一武漢國中老師張碧純，帶領校內教師社群共同編輯晨讀手冊，秉持「愛閱讀不停歇」精神，讓學生樂於沉浸書香。

張碧純任教16年專職國文科，她說，因為擔任圖書教師，邀集校內老師編制晨讀手冊，跨領域命題文章讓學生每周三閱讀，另外彈性課程也有圖書館資訊利用，指導學生生活化的閱讀技能並從中發現樂趣。

她說，現況下發現學生閱讀普遍遇到的問題是文章擷取訊息能力不足，因現代小孩閱讀量太少，且習慣網路上短圖文的閱讀，導致沒有閱讀長篇文章的耐心，也無法從文章物中找出重點，所以從各領域課程教島學生閱讀策略，要先擷取訊息，再讀懂文章含意，最後才能了解架構。

除張碧純外，閱讀推手個人組桃園市還有龍潭國中黃秋琴、潛龍國小陳淑、建德國小郭靜如、中原國小陳玫君及內壢國中楊秀嬌等6位教師獲獎。

(中時 )