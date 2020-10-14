美國副國務卿克拉奇近日在推特發文稱，中共是對世界環境最大的威脅，其對空氣、陸地和水的攻擊僅次於其對自由的攻擊。大陸外交部發言人趙立堅今天(14)在例行記者會中反譏，要美方官員「少耍嘴皮，多幹實事」。

趙立堅表示，「我就想請問，美方拿著一份『謊言』清單，頻頻在環境問題上無端惡意指責和攻擊中國，不怕被真相打臉嗎？」

趙立堅譏諷，美國高官既然有時間發推特，也麻煩你上一下網。中國的全國地表水、環境空氣質量狀況等都會定期在政府主管部門網站上公佈和通報。

趙立堅表示，根據今年8月的環境空氣質量統計，中國337個地級及以上城市平均優良天數比例為93％，同比（比去年同期）上升5.9個百分點；今年1月到8月，在1940個國家地表水考核斷面中，水質優良斷面比例為81％，同比上升6個百分點。「沙退人進」、「沙漠變綠洲」的事例，趙立堅說他之前也講過很多遍。

趙立堅表示，外交官員利用社交媒體不是用來散布謊言病毒的。「我奉勸美國高官，立即停止對中方環境問題的惡意誹謗和炒作，少耍嘴皮，多幹實事。」

(中時 )